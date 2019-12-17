Сербия накануне парламентских выборов: определен день голосования

Президент Сербии Александр Вучич объявит дату парламентских выборов 5 марта 2020 года. Ожидается, что день голосования будет назначен на 26 апреля, то есть кампания продлится 49 дней плюс 48 часов предвыборного молчания. Наряду с парламентскими выборами пройдет также голосование за кандидатов в местные органы власти в большинстве муниципалитетов, передает сербское издание «Вечерние новости».

Как сообщается, дата выборов, которые должны были состояться в марте, была изменена после переговоров представителей сербских властей и оппозиции при посредничестве депутатов Европейского парламента. Стороны договорились перенести день голосования на один из самых ранних возможных периодов.

Между тем, антиправительственный блок «Союз за Сербию» по-прежнему намерен бойкотировать выборы, заявив, что изменения являются косметическими и неискренними. В то же время оппозиционное «Движение свободных граждан» Сергея Трифуновича подчеркивает, что достигнут большой прогресс, и открывается возможность для участия в выборах в апреле.

Лидер «Новой партии» Зоран Живкович со своей стороны назвал результаты переговоров с представителями правительства «маленькой, но значимой победой». При этом он заявил, что борьба за честные выборы не сводилась к тому, чтобы идти с несколькими сотнями человек к зданию государственной телерадиокомпании РТС и «стучать» в двери.

«Большинство сторон, подписавших «Соглашение с народом» (программный документ сербской оппозиции), не выполнили его первый пункт. Мы должны были сражаться вместе, чтобы привести в соответствие условия проведения выборов. К моему сожалению, многие прекратили борьбу и пошли на бойкот, который является крайней мерой», – заявил Живкович.

Комментируя эту ситуацию, политолог Деян Вук Станкович отметил, что власти пошли на уступки во всех областях, где это возможно. «Большинство обсуждаемых вопросов было решено – организация списков избирателей, участие в кампании функционеров, избрание новых членов Республиканской Избирательной комиссии... Не выполнены только те условия, которые практически невозможны, такие как формирование переходного правительства и перенос выборов на девять месяцев», – обратил внимание эксперт.

Вместе с тем Станкович считает, что «Союз за Сербию» выдвинул максималистские и исключительные требования и вряд ли сможет сделать шаг назад и пойти на выборы сейчас, поскольку не сможет объяснить такой поступок своим избирателям. «Они слишком рано выступили с позицией бойкота, и теперь у них почти нет выбора», – заключил политолог.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 16.12.19

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