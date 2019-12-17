Косовские вандалы осквернили сербское кладбище

На территории самопровозглашенной республики Косово произошло очередное ЧП на православном кладбище в местечке Липлян. Неизвестные осквернили несколько надгробий, передает «Балканист.ру» со ссылкой на информагентство Kosovo Online.

О ЧП стало известно накануне, когда местные жители пришли на похороны и обнаружили разбитые надгробия. «Уже второй раз в этом году памятники на православном кладбище подвергаются нападениям вандалов. Четыре месяца назад было повреждено 24 памятника. Жители деревни сообщили в полицию в Липляне, которая вместе с судебными экспертами из Приштины провела расследование», – сообщила Даниела Вуйчич, родственница семьи Антич, памятники которой особенно пострадали.

Как сообщается, в последнюю волну разрушений были разбиты два из семи надгробий на могилах семьи Антич, расположенных у самого входа на православное кладбище. Стоит отметить, что до вывода сербской армии и полиции в июле 1999 года в Липляне проживали почти 15 000 сербов. Сейчас их осталось около пятисот.

Комментируя инцидент, директор Канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич заявил, что снос сербских надгробий в Липяне еще раз показал, что процесс примирения между сербами и албанцами в Косово дал очень мало результатов, и указал, что необходимо предпринять шаги для прекращения такой практики. «Ненависть к живым может быть эмоциональной, и как таковая она излечима. Но когда ненависть распространяется на сами символы нашего существования, когда она нацелена на церкви, кладбища и пепел предков, она приобретает программный характер и свидетельствует о хронической болезни общества, и это гораздо труднее вылечить», – подчеркнул Джурич.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 17.12.19

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