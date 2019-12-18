«Настрадались»: власти Косова выступили с очередным обвинением в адрес Сербии

«Министр иностранных дел» самопровозглашенной республики Косово Беджет Пацолли передал «прокурору» «тысячи документов, свидетельствующих о сербской геноцидной политике против Косово и массовых убийствах, совершенных югославскими военными, подчиняющимися Белграду».

Об этом представитель косовских властей сообщил в твиттере, подчеркнув, что убийцы албанского народа «все ещё мирно разгуливают по Белграду». При этом Пацолли сравнил «гонения» против албанцев с нацистскими преследованиями евреев.

Это заявление вызвало жесткую реакцию в Сербии. «Беджет Пацолли – министр лжи и дезинформации, его «министерство» не имеет право на существование согласно Резолюции 1244. Осознавая свое поражение на международном уровне, он пытается вести кампанию по возвращению в прошлое на раскопки могил, но только одной из сторон конфликта, доказывая свою верность политике шовинизма», – заявил директор Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии Марко Джурич.

По его словам, Пацолли не хватает элементарной мудрости выразить скорбь по жертвам среди сербов и других неалбанских народов Косово и Метохии. «Пацолли сегодня выступает знаменосцем примитивнейшей шовинистской политики, которая закрывает глаза на исторические факты, и крайне циничным и бесчеловечным образом отрицает преступления террористической Армии Освобождения Косово», – констатировал Джурич.

Комментируя заявление Пацолли, писатель, военный историк, сражавшийся как доброволец на боснийской войне, Михаил Поликарпов со своей стороны обратил внимание, что у пропагандистов есть аксиома: «Чтобы в ложь поверили, она должна быть чудовищной».

«И вот албанскому министру, видимо, не дают покоя лавры Геббельса. Война 98-99 годов – это сложный и кровавый конфликт. И боевики УЧК там убили больше албанцев (лояльных Белграду либо нейтральных), чем сербов. А чтобы понять замысел и цели той войны, нужно взглянуть на результат. А это, в том числе, изгнание практически всего сербского населения из края и создание там нацистского албанского государства. Это – своего рода сухопутная Тортуга, пиратское государство», – подчеркнул Поликарпов.

По его словам, в Европе признают этот факт, но предпочитают о нем молчать. «Вишенкой на торте» стала организация торговли органами людей, которых албанцы в своих клиниках разбирали на запчасти. И это признала Карла дель Понте, которую невозможно заподозрить в каких-то симпатиях к сербам», – напомнил он.

«Министру, чтобы оправдать преступления косоваров, стоит что-то сказать. А фантазия у него совсем бедная. И не идет дальше стандартных «методичек», – заключил Поликарпов.

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