Против Сербии и России развязана «религиозная» война

Против Сербии и России развязана масштабная война, целью которой является разрушение православных традиций. Как заявил в интервью сербской газете «Ало!» глава Международной славянской академии, бывший вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин, автокефалия украинской Церкви, черногорский закон о свободе вероисповедания, отбирающий церковное имущество и земли – это звенья одной цепи.

«Состояние экономики и политики зависит от состояния национального духа. У наших народов он основан на православной традиции. Идут попытки извлечь Черногорию из православной сербской души, и то же самое происходит с Украиной и Россией», – подчеркнул он.

Вместе с тем, как отметил Бабурин, в мире существует немало сил, прилагающих усилия к тому, чтобы испортить отношения России и Сербии. «Это делают те, кто хочет войны в Европе. И это не западноевропейские страны, которые наоборот заинтересованы в поддержке российско-сербских отношений. Думаю, что даже США занимают близкую к этому позицию. Наши неприятели – это транснациональные корпорации, управляющие огромным капиталом, они стояли за агрессией НАТО на Югославию в 1999 году», – сказал бывший вице-спикер Госдумы.

По его оценке, Североатлантический альянс переживает кризис и защищает, прежде всего, финансовых магнатов, а не страны, входящие в него. «В Альянсе сейчас царят раздрай и противоречия. Некоторые европейские страны начали прозревать и догадываться, что НАТО защищает на самом деле не их интересы, а деньги мультинациональных корпораций. Поэтому в США наступила истерика из-за Трампа, который победил на прошлых президентских выборах с тезисом, что Америка должна служить американскому народу, в отличие от идей его противников, которые гласят, что Америка обязана, прежде всего, поддерживать мировой порядок», – обратил внимание Бабурин.

В этой связи он также подчеркнул, что именно приверженность интересам собственных народов связывает президентов США, Сербии и России. «Президенты Александр Вучич, Владимир Путин и Дональд Трамп правильно и ответственно работают над защитой национальных интересов, вызывая тем самым истерию противников со всех сторон. Они втроём представляют собой антитезу транснациональному финансовому капиталу. Они противостоят мировым силам капитала и те понимают, что их влияние ускользает», – указал глава Международной славянской академии.

Комментируя перспективы евроинтеграции, Бабурин высказал мнение, что Сербии в союзе с Россией будет лучше. «Евросоюз перерос определённые здоровые границы, Сербия там попросту не нужна. Её союз с Россией станет для Брюсселя ночным кошмаром», – предупредил он.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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