«Сумасшедшая бабушка»: Сербии пообещали войну

Сербия должна признать независимость самопровозглашенной республики Косово, в противном случае начнется война. Об этом заявила бывший руководитель приштинской «дипломатической» группы, участвовавшей в переговорах с Белградом, Эдита Тахири, выступая на встрече «Дорога к окончательному соглашению между Косово и Сербией».

«Косово и Сербия – это не две Германии», – подчеркнула она, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербскую и косовскую прессу.

По словам Тахири, диалог между Белградом и Приштиной был прерван не из-за введения властями самопровозглашенной республики стопроцентных пошлин на товары из центральной Сербии, а потому что «Косово было в опасности».

В Белграде жестко отреагировали на это заявление. В частности, министр обороны Сербии Александр Вулин назвал Тахири «сумасшедшей бабушкой». «У Тахири нет своих детей, поэтому она так легко бросает чужих на войну. Она, еще занимая высокую должность, уже была не в себе, а теперь, когда с неё некому спросить, совершенно сошла с ума. Сумасшедшая бабушка. Всем, кто использует сумасшедшую бабушку, чтобы сказать то, что они не скажут вслух, но хотят, чтобы это произошло, повторяю: нет никакого независимого Косово, и точка», – сказал глава сербского оборонного ведомства.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 19.12.19

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