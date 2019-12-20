По Ибар и точка: бывший шеф ЦРУ на Балканах озвучил план раздела Косова

Бывший высокопоставленный сотрудник американских спецслужб, экс-глава ЦРУ на Балканах Стивен Мейер предложил свой вариант решения косовской проблемы, который мог бы стать компромиссом между Белградом и Приштиной. По его мнению, провести границу можно по реке Ибар, в этом случае север отошел бы Сербии, а юг – самопровозглашенной республике.

В интервью журналу «Недельник» Мейер отметил, что жители края, которые не желают жить на одной стороне, могли бы переехать на другую. «Обе стороны должны принять тот факт, что придётся отказаться от важных для каждого вещей, что будут недовольные решением жители Сербии и Косово, которые не одобрят никакой компромисс», – пояснил Мейер, слова которого цитирует «Информер».

Источник: dreamstime.com

Как считает экс-глава ЦРУ на Балканах, США не должны вмешиваться в этот процесс, так как «каждое вмешательство этой страны на Балканы несло за собой разрушения». Тем не менее, по его мнению, порядок на территориях должны контролировать международные организации – это могли бы быть ООН, Евросоюз, ОБСЕ или все вместе. Таким образом удалось бы защитить культурное наследие и религиозные объекты.

Кроме того, бывший Мейер полагает, что в духе компромисса нужно провести референдум в Прешевской долине Сербии и выяснить, в какой стране хочет находиться ее преимущественно албанское население. «Это неидеальное решение, но оно могло бы стать шагом вперёд. Лидерам Белграда и Приштины понадобится храбрость, решительность и непоколебимость для достижения компромисса», – подчеркнул Мейер и добавил, что Сербии придется формально отречься от Брюссельского соглашения, которое, по его оценке, вредит национальным интересам страны.

Вашингтон, Катарина Лане

Вашингтон. Другие новости 20.12.19

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