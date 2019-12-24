Назван главный позор Черногории

Признание Подгорицей косовского квазигосударства опозорило Черногорию и ее граждан. Об этом заявил депутат «Демократического фронта» Йован Вучурович, выступая накануне на заседании черногорского парламента. При этом политик подчеркнул, что «отзыв признания стер бы пятно позора со страны».

«Я уверен, что отзыв признания суверенитета самопровозглашенной республики Косово стал бы своеобразным актом искупления, очищения от грязи и возрождения истинной Черногории», – заявил Вучурович, передает «Балканист.ру» со ссылкой на черногорские СМИ.

Депутат подчеркнул, что его партия, которая занимает активную пророссийскую и антинатовскую позицию, намерена сделать все возможное, чтобы решение по отзыву было принято как можно скорее, поскольку «честь, гордость и достоинство превыше всего».

Вучурович напомнил, что уже 17 государств пересмотрели свои ранее принятые признания независимости Косово. «Не за горами новые отзывы. Признание суверенитета отозвали страны, не имеющие с Косово ни исторических связей, ни экономических интересов в регионе. Но это были государства с высокой степенью ответственности, корректности, прекрасным знанием международного права и презрением к принуждению. Было бы порядочным и естественным поступить так же и Черногории», – заключил депутат.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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