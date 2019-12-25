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Среда, 25 декабря 2019, 13:43 мск

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Хорватские сербы выразили недоверие нынешнему президенту страны

Фото: Nel Pavletic/PIXSELL

В минувшее воскресенье на выборах президента Хорватии сербское население этой страны голосовало против действующего главы государства Колинды Грабар-Китарович. В муниципалитетах, где проживает сербское большинство, убедительную победу в первом туре одержал лидер Социал-демократической партии (СДП), бывший премьер-министр Хорватии Зоран Миланович.

Как пишет издание Blic, почти во всех сербских муниципалитетах Миланович набрал более 50% голосов избирателей. Самый убедительный результат политик получил в Негославцах в округе Вуковар-Срем – 72,67% голосов, а Грабар-Китарович была лишь третьей с 5,81%.

Между тем, в целом очень небольшое количество хорватских сербов пришло на избирательные участки. Всего 3585 голосов было отдано за Милановича и 1463 – за Грабар Китарович. Многие, особенно в округе Шибеник-Книн, бойкотировали выборы, поскольку недовольны всеми кандидатами, которые, по их мнению, не сделают ничего для улучшения положения сербов в Хорватии.

Напомним, по итогам голосования 22 декабря действующий президент Хорватии и лидер Социал-демократической партии (СДП) вышли во второй тур президентских выборов, который должен состояться 5 января. Грабар-Китарович набрала 26,67% голосов, Миланович – 29,54%.

Загреб, Катарина Лане

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