Министр обороны Сербии уличил во лжи главного «дипломата» Косово

Министр обороны Сербии Александр Вулин назвал лжецом «министра иностранных дел» самопровозглашенной республики Косово Беджета Паколли после его публикации в твиттере о количестве предполагаемых жертв среди албанцев во время конфликта на территории края.

«Лжец, как Паколи, не может удержаться, чтобы не увеличивать свою ложь. Сегодня утром он написал в твиттере, что обвиняет 63 десантную бригаду в убийстве 35 гражданских лиц в Джаковице. Несколько часов спустя он изменил свой твит и увеличил число убитых до 350. Так же, как и сегодня, он всегда увеличивал свои цифры и превращал потери косоваров в миллионы жертв», – заявил Вулин.

Вместе с тем министр обороны Сербии подчеркнул, что лишающийся должности в связи со сменой косовского «правительства» Паколли совершает такие же глупые поступки, как и его бывший заместитель Эдита Тахири, которая недавно пригрозила войной, если Сербия не признает независимость Косово.

«Как Эдита Тахири стала сумасшедшей бабушкой, когда она потеряла свою должность, так и Паколи, теряя свой пост министра иностранных дел, становится сумасшедшим дедушкой, а лживым дедушкой он был всегда», – сказал Вулин.

Белград, Катарина Лане

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