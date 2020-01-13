Косовские албанцы обрушились с обвинениями на знаменитого сербского теннисиста

Косовские политики обрушились с жесткой критикой в адрес знаменитого сербского теннисиста Новака Джоковича, который накануне в составе своей команды завоевал главный приз Кубка АТП в Австралии. Поводом для возмущения послужили песни «Марш на Дрину» и «Видовдан», которыми спортсмен отпраздновал победу. Слова «Никому не отнять из моей души Косово!» вызвала крайнее негодование приштинских политиков, передает РТС.

«Посол» Приштины в Болгарии Эдон Цана опубликовал в твиттере гневный текст, в котором осудил эмоции сербской команды. «После военного марша вы продолжили о Косово. Ты можешь быть победителем АТП, но так и останешься примитивным, отсталым, заурядным балканским националистом и шовинистом. Неслучайно, что Новак Джокович – самый непопулярный теннисист в истории», – заявил приштинский «дипломат».

В комментариях к этой публикации сербские болельщики теннисиста порекомендовали сравнить количество подписчиков «дипломата» и «непопулярного» Джоковича, а также единодушно заявили, что Косово – это Сербия. Один из комментаторов даже представился послом страны Нарния и предложил Цане заключить соглашение о сотрудничестве между их двумя несуществующими государствами.

Вместе с тем заявление приштинского «посла» вызвало острую критику со стороны официальных лиц. В частности, директор Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии Марко Джурич вступился за Джоковича, который уже давно стал национальной гордостью страны. По его словам, ненависть по отношению к теннисистам показательна.

«Новаку Джоковичу, выходцу из Косово и Метохии, хотят запретить гордиться своим происхождением, потому что он серб. Ненависть к спортсмену, который неоднократно демонстрировал свое нетерпимое отношение к шовинизму и границам между людьми, наилучшим способом показала характер тех, кто её источает», – подчеркнул Джурич.

Отец знаменитого теннисиста Срджан Джокович в интервью телекомпании «Прва» со своей стороны заявил, что Косово было, есть и навсегда останется святой для каждого серба территорией. «Как для евреев Иерусалим, так и для нас, сербов, Косово – это святая земля. Вы оккупировали её, но мы всегда будем с сербами, оставшимися там. И да, Новак – националист, я – националист, как и большинство людей в нашей стране. Мы любим нашу родину и не презираем другие народы», – подчеркнул отец знаменитого спортсмена, слова которого цитирует портал «Ало».

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