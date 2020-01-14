В Косово задержаны граждане России

Косовская «полиция» задержала двух российских граждан по подозрению в незаконном проникновении на территорию самопровозглашенной республики. Об этом сообщил «дежурный прокурор Генпрокуратуры Косово» в Косовской Митровице Слободан Бакич.

По его словам, первоначально россияне пытались пересечь пограничный пункт Яринье, но не были допущены в Косово из-за отсутствия визы. После этого граждане РФ использовали альтернативный маршрут через село Шерпель, где их задержал патруль. «Нарушители» находились в транспортном средстве с номерными знаками черногорского города Цетине, взятом напрокат в Будве.

«Прошлой ночью я оставил их под стражей на 24 часа. Сегодня мы работаем над рассмотрением дела, и они, вероятно, днем предстанут перед судьей, а затем мы посмотрим, что делать дальше», – сказал Бакич в интервью «Радио Свободная Европа».

Прокурор уточнил, что личности граждан России установлены – это Егор и Марина Красиковы.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 13.01.20

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