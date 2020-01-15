российское информационное агентство 18+

Горздрав 2.0

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 15 января 2020, 17:09 мск

Новости Балканы

Темы дня, Все новости, Новости кратко

В Косово прошла очередная акция устрашения сербов

Фото: Radio KIM

Сегодня утром «полиция» самопровозглашенной республики Косово совершила очередную акцию устрашения сербов, приехав с обыском в дом сельского учителя Петара Акшича в Коретиште.

Как сообщил сербской гостелерадиокомпании РТС сам Акшич, группа косовских «полицейских» совершила налет около шести часов утра. Предъявив «ордер», «стражи порядка» обыскали дом и другие постройки в поисках автоматического оружия.

«Поиски длились более часа. Они ушли, оставили в доме беспорядок и даже не извинились, хотя никакого оружия не нашли, потому что у меня его нет», – сказал Акшич.

Стоит отметить, что в настоящее время в селе Коретиште на территории Косово и Метохии проживает около 500 сербов, что вдвое меньше, чем до 1999 года.

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 15.01.20

Известный сербский оппозиционер попался на употреблении кокаина. / Эмир Кустурица поддержал Джулиана Ассанжа. / Вселенский Патриархат подготовил новый раскол для православной Церкви. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Косовская проблема

В Косово задержаны граждане России

Косовские албанцы обрушились с обвинениями на знаменитого сербского теннисиста

«Душераздирающе и противно»: косовские албанцы раскритиковали ЕС за визовое соглашение с Белоруссией

Скандал в Сербии: Wikileaks раскрыла данные о переговорах между США и оппозицией

Наталья Поклонская: Между Крымом и Косово много общего

Министр обороны Сербии уличил во лжи главного «дипломата» Косово

«Позорно»: сербская оппозиция выступила в духе косовских сепаратистов

Назван главный позор Черногории

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, В мире, Общество, Политика, Скандалы и происшествия, Косовская проблема, Сербия,