В Косово прошла очередная акция устрашения сербов

Сегодня утром «полиция» самопровозглашенной республики Косово совершила очередную акцию устрашения сербов, приехав с обыском в дом сельского учителя Петара Акшича в Коретиште.

Как сообщил сербской гостелерадиокомпании РТС сам Акшич, группа косовских «полицейских» совершила налет около шести часов утра. Предъявив «ордер», «стражи порядка» обыскали дом и другие постройки в поисках автоматического оружия.

«Поиски длились более часа. Они ушли, оставили в доме беспорядок и даже не извинились, хотя никакого оружия не нашли, потому что у меня его нет», – сказал Акшич.

Стоит отметить, что в настоящее время в селе Коретиште на территории Косово и Метохии проживает около 500 сербов, что вдвое меньше, чем до 1999 года.

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 15.01.20

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