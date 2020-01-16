Ложь и провокация: глава правительства Албании решил засудить косовского экс-«премьера»

Премьер-министр Албании Эди Рама направил в Основной суд Приштины иск против бывшего главы «правительства» самопровозглашенной республики Косово Рамуша Харадиная за клевету и оскорбление чести и достоинства. Как пишет «Курир», косовскому экс-«премьеру» вменяется публичное распространение ложной информации, в том числе о возможном взяточничестве Рамы в рамках проекте размена косовскими территориями между Приштиной и Белградом.

Речь идет о телепрограммах, вышедших в эфир в октябре прошлого года, в которых бывший «премьер-министр» Косово неоднократно высказывался об обмене территориями между Белградом и Приштиной и обвинял Эди Раму, что именно он навязал идею такого обмена президенту Сербии Александру Вучичу и косовскому «президенту» Хашиму Тачи.

«Косовский премьер распространял ложную информацию, которая создала в обществе негативный образ премьер-министра Албании, вредящего интересам албанского народа в общем и Косово в частности», – цитирует издание выдержку из обвинительного заключения.

Адвокаты Рамы также приводят целый ряд нелицеприятных цитат Харадиная, в том числе и его намеки, что албанский премьер с помощью взяток продвигал идею размена территориями между Сербией и Косово, вопреки тому, что Эди Рама никогда не высказывался об идее обмена территориями.

Албанский премьер не объявил сумму возмещения ущерба, но потребовал публичных извинений от косовского политика.

Комментируя эти обвинения, Харадинай заявил, что «намерен в кратчайшие сроки обжаловать обвинение». «Это политическая диверсия, за которой Эди Рама пытается скрыться, чтобы избежать ответственности», – подчеркнул косовский экс-«премьер» в своем комментарии в «Фейсбуке».

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