Президент Сербии уточнил дату парламентских выборов

Парламентские выборы в Сербии пройдут в конце апреля. Как сообщил президент страны Александр Вучич, сейчас рассматриваются две даты – 19 или 26 апреля, передает «Балканист.ру» со ссылкой на телекомпанию «Прва».

Сообщается, что Вучич сделал такое заявление на фоне объявленного основными оппозиционными партиями бойкота предстоящих выборов, несмотря на длительные переговоры представителей власти с лидерами оппозиции.

Как отмечает издание, озвученные президентом Сербии даты ставят крест на попытках оппозиции добиться проведения выборов в первую неделю мая – крайний возможный по закону срок.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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