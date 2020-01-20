Россия начала поставки в Сербию комплексов ПВО

Началась реализация контракта по поставке в Сербию российского комплексов противовоздушной обороны «Панцирь-С1», передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).

«Контракт заключен в прошлом году на одну батарею. Началась его реализация, которая завершится в 2020 году», – уточнил собеседник агентства.

Стоит отметить, что в одну батарею входят шесть «Панцирей-С1». В конце октября президент Сербии Александр Вучич на учениях «Славянский щит» подтвердил планы по закупке, но тогда речь шла только об одном комплексе. Тогда же сербский руководитель отмечал, что у Белграда есть желание получить на вооружение С-400 «Триумф».

Москва – Белград, служба информации РИА «Новый День»

Москва – Белград. Другие новости 17.01.20

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