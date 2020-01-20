Вашингтон начал войну против православия на Балканах

Закон о свободе вероисповедания в Черногории, с помощью которого власти готовы начать конфискацию собственности и святынь Сербской православной церкви (СПЦ), был принят с подачи Вашингтона. Такое мнение в интервью сербскому порталу «Ало» высказал российский политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. По его оценке, этот проект станет серьезным испытанием для суверенитета Черногории и позиций президента страны Мило Джукановича.

Эксперт выразил уверенность, что закон о свободе вероисповедания не был «продавлен» Джукановичем в одиночку. «Я уверен, что здесь огромную роль сыграл Вашингтон. Все началось после визита на Балканы Сэма Браунбека, посла США по вопросам международной религиозной свободы. Посмотрите, что происходит с украинской церковью! Вселенский Патриарх Варфоломей – это американская марионетка. Следующим его шагом будет признание македонской православной церкви, что больно ударит по Сербской Православной Церкви. Таков план, и он выполняется систематически», – подчеркнул Бондаренко.

Как считает эксперт, применение на практике скандального закона поставит под угрозу суверенитет Черногории. «Если Черногория попытается применить изменения, связанные с новым законом, это вызовет угрозу её суверенитету, так как самая большая сила в регионе – это Сербская Православная Церковь», – обратил внимание политолог.

В то же время, согласно его прогнозу, митинги против закона о свободе вероисповедания, захлестнувшие в конце декабря Черногорию, к февралю и марту будут только набирать силу и становиться все более многочисленными. «Протесты будут усиливаться. Мило Джуканович руководит страной уже 30 лет, но эти протесты станут для него самым большим испытанием за все время правления», – предупредил Бондаренко.

Вместе с тем, по его мнению, Россия могла бы повлиять на ситуацию в Черногории – около 200 000 граждан РФ, в основном, бизнесмены связаны с этой страной. «У людей там недвижимость, кто-то собирается купить дом, кто-то приезжает отдыхать, но у всех них частный интерес. К сожалению, у Москвы нет серьёзной политической линии по отношению к Мило Джукановичу, хотя Россию бездоказательно обвинили в черногорском госперевороте. Все бы изменилось моментально, если бы мы хотя бы на один сезон прекратили регулярные авиарейсы между Россией и Черногорией. Это бы изменило многие вещи», – считает Бондаренко.

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