Белград готов восстановить прямое авиасообщение с Приштиной: косовским властям озвучили условия

Приштина и Белград в ближайшее время могут возобновить после 20-летнего перерыва прямое авиасообщение. Как сообщил директор Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии Марко Джурич, сегодня в Берлине сербское министерство экономики и авиакомпания Lufthansa подписывают соответствующее соглашение о намерениях.

В интервью государственному телеканалу РТС Джурич уточнил, что эта инициатива может быть реализована после отмены косовских стопроцентных пошлин на товары из центральной Сербии и возобновления диалога между Белградом и Приштиной.

«В дополнение к 12 автобусам, которые регулярно курсируют между Белградом и Приштиной, в будущем мы могли бы запустить авиарейс, который бы сделал два города ближе друг к другу», – сказал директор Канцелярии по делам Косово и Метохии.

Джурич отметил, что Белград официально уведомит о своем намерении миссию UNMIK и военное руководство KFOR, отвечающие за контроль и координацию полетов в воздушном пространстве Сербии над Косово.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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