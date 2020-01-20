Президент Сербии рассчитывает на плодотворное сотрудничество с новым премьер-министром России

Белград рассчитывает на продолжение плодотворного сотрудничества с правительством России во главе с новым премьер-министром Михаилом Мишустиным. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич на встрече с послом РФ Александром Боцан-Харченко.

Российский дипломат со своей стороны сообщил, что в следующем месяце готовится визит Мишустина в Сербию, что должно стать продолжением «интенсивного политического диалога между Сербией и Россией». Стороны согласились, что такой диалог на высоком уровне является «выражением обоюдного стремления к всеобъемлющему прогрессу в двустороннем сотрудничестве», передают сербские СМИ со ссылкой на официальное сообщение пресс-службы президента страны.

Как сообщается, Вучич также выразил удовлетворение, что очень интенсивный диалог с главой российского государства Владимиром Путиным продолжился в начале 2020 года, и выразил уверенность, что Сербия будет иметь надежные поставки газа. По словам президента Сербии, его участие в церемонии открытия трубопровода «Турецкий поток» в Стамбуле дало возможность поговорить с Путиным о различных глобальных событиях, которые оказывают влияние на мировую экономику и энергетическую безопасность.

Кроме того, сербский лидер сказал российскому послу, что для него великая честь принять участие в торжественном праздновании 75-й годовщины Дня Победы 9 мая в Москве и вновь напомнить о совместной приверженности братских народов Сербии и России славной традиции.

Также предполагается, что в течение трех дней президенты обеих стран будут совместно участвовать в 5-м Всемирном форуме по Холокосту в Мемориальном комплексе Яд Вашем в Израиле.

В то же время президент Сербии и посол РФ отметили, что реализация совместных инфраструктурных и энергетических проектов проходит на высоком уровне, и обсудили предложения по более тесному сотрудничеству в культурной и гуманитарной областях, а также на уровне гражданского общества. Помимо двусторонних отношений, на встрече также обсуждалась ситуация в регионе, в том числе в Косово и Метохии, а также в Боснии и Герцеговине.

Белград, Катарина Лане

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