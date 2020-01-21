Еще одна победа! Президент США оценил проект прямого авиасообщения между Белградом и Приштиной

Президент США Дональд Трамп поддержал проект возобновления прямого авиасообщения между Белградом и Приштиной, соглашение о котором накануне подписали министерство экономики Сербии и авиакомпания «Люфтганза».

«Всё говорили, что это невозможно. Но впервые за много лет появятся прямые рейсы между Сербией и Косово. Ещё одна победа!» – написал Трамп в твиттере.

Президент США поблагодарил участвовавших в подписании специального представителя Госдепартамента по Косово и посла США в ФРГ Ричарда Гренелла и американского советника по вопросам национальной безопасности Роберта О'Брайана, который назвал соглашение историческим. «Коммерческие авиалинии – это пульс современной экономики», – заявил О'Брайан, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Издание отмечает, что министерство экономики Сербии со своей стороны также подчеркнуло важность достигнутого соглашения. «Подписанием этого исключительно коммерческого договора Сербия демонстрирует ясные намерения содействовать свободе передвижения граждан, товаров, капитала и осуждает искусственно созданные барьеры и ограничения», – говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что окончательному оживлению диалога между Белградом и Приштиной будет способствовать отмена стопроцентных пошлин на сербские товары, введенных Приштиной более года назад.

Напомним, между Сербией и самопровозглашенной республикой Косово не было прямого авиасообщения 21 год.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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