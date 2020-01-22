«Это будет очень важная новость»: Сербия ожидает газ из «Турецкого потока» до конца года

Сербия рассчитывает до конца 2020 года получить первый газ по газопроводу «Турецкий поток». Об этом сообщил президент страны Александр Вучич. По его словам, сейчас это зависит от Болгарии.

«Мы сделали нашу работу... теперь мы ждем, что болгарская сторона завершит свою работу и соединит трубопроводы. И тогда, надеюсь, мы получим первые объемы газа к концу года. Говорят, сентябрь, но я всегда скептичен, поэтому говорю – до конца года», – цитирует сербского лидера РИА «Новости».

В то же время Вучич подчеркнул, что реализация этого проекта станет «очень важной новостью для наших граждан, а также для промышленности.

Президент Сербии оценил ожидаемый ежегодный доход страны от участия в проекте газопровода «Турецкий поток» в $185 млн.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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