«Шизофреники»: президент Сербии поставил диагноз оппозиции

Президент Сербии Александр Вучич обрушился с жесткой критикой на лидеров оппозиции, назвав их «шизофрениками, которые не знают, ни что еще выдумать, ни что делать дальше». Такое заявление сербского лидера последовало после обвинений в его адрес о якобы существующем сговоре с президентом Черногории Мило Джукановичем против митрополита Приморско-Черногорского Амфилохия.

Глава Сербии подчеркнул, что вся политическая деятельность оппозиции строится на выдумках и оскорблениях. «Я восемь лет слышу от них – «предашь Косово», а у меня в Косово и Метохии 90% поддержка населения. Там люди прекрасно понимают, кто о них заботится, и кто защищает их интересы», – сказал Вучич, слова которого цитирует сербское издание «Информер».

Вместе с тем президент Сербии назвал «политической бессмыслицей» и слухами заявление о якобы достигнутой договоренности с главой Черногории против митрополита Приморско-Черногорского Амфилохия. «Договор у нас один- продолжить диалог, так как пока мы не пришли к единому мнению. Вы их, оппозицию, спросите, какое у них мнение по вопросу Косово и Метохии, так они не ответят, потому что не знают. И по Черногории у них нет ясной позиции. Сегодня им надо, чтобы мы послали танки, а завтра они будут нас распинать за то, что мы шлем танки. Но мы должны путем переговоров решать проблемы, и я буду это делать», – заявил сербский лидер.

При этом Вучич обратил внимание, что за время его правления Сербия перестала быть банкротом, в стране активно строятся дороги, растут зарплаты и пенсии, но главным результатом является мир и стабильность. «Мы не хотим терять детей в вооруженных конфликтах, не хотим, чтобы от нас кто-то отделялся и провозглашал независимость, как это было во времена правления Джорджевича, Джиласа, Еремича, Тадича», – сказал президент Сербии.

Касаясь реальных результатов переговоров с президентом Черногории, Вучич также сообщил, что не согласен с позицией Джукановича по вопросу положения сербов и Сербской Православной Церкви в Черногории, но после диалога оба пришли к общему мнению, что конфликты в регионе не нужны.

«Две ключевые в регионе фигуры не могут найти общие точки во взглядах на положение сербов и Сербской Православной Церкви в Черногории. Я делаю все, что могу, чтобы улучшить позиции сербского населения в Черногории с помощью своего личного авторитета, который многие бы хотели видеть не таким влиятельным. Моя работа заключается не в том, чтобы вести приятные беседы, а в том, чтобы защитить сербский народ, поддержав позицию Сербской Православной Церкви», – подчеркнул президент Сербии.

Президент Сербии находится в Иерусалиме на торжественных мероприятиях, посвящённых 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц силами Красной Армии.

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Белград, служба информации РИА «Новый День»

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