«Превосходные машины»: глава Минобороны Сербии оценил российские военные вертолеты

Министр обороны Сербии Александр Вулин и начальник Генерального штаба Вооруженных сил страны Милан Мойсилович высоко оценили российские боевые вертолеты Ми-35. На летных учениях сербские военачальники высказали удовлетворение уровнем подготовки экипажа и характеристиками техники.

«Благодаря настойчивости президента и главнокомандующего сербскими вооруженными силами Сербии Александра Вучича мы приобретаем превосходные машины. Наши пилоты впервые в своей карьере получают лучшие и новейшие самолеты. Развитие сербского государства сопровождается развитием армии», – сказал Вулин, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Напомним, что Сербия получила по контракту четыре российских транспортно-боевых вертолета Ми-35М, которые были доставлены из России в начале декабря прошлого года. Этот вертолет является глубокой модернизацией хорошо себя зарекомендовавшего Ми-24, который получил в войсках прозвище «Крокодил».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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