Глава евродипломатии: косовские сепаратисты зря рассчитывают на США

Вашингтон не может обеспечить для Косово кресло в Организации объединенных наций. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, который впервые после назначения прибыл в Белград с двухдневным визитом. Евродипломат подчеркнул, что нормализация отношений между Белградом и Приштиной будет приоритетным направлением работы ЕС на Балканах.

«Нормализация отношений [Сербии] с Косово – это приоритет. В этом вопросе позиции США и Евросоюза близки. Да, США – весьма мощная держава, но она не может обеспечить Косово кресло в ООН. Все понимают, что для этого необходимо признание со стороны всего международного сообщества. Евросоюз продолжит быть посредником в диалоге между Белградом и Приштиной, и нам следует проявить упорство в поиске окончательного решения косовской проблемы», – сказал Боррель, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Президент Сербии Александр Вучич со своей стороны отметил, что все предложенные ранее Белградом варианты решения косовского вопроса были отвергнуты. «Мы должны подумать над вариантами компромиссного решения. Я сказал верховному представителю, что мы предлагали разные идеи, но от них сегодня ничего не осталось. Все, о чем мы думали ранее, сегодня уже невозможно», – констатировал лидер Сербии.

Вучич заверил Борреля, что Белград готов сесть за стол переговоров с Приштиной сразу после отмены ею стопроцентных таможенных пошлин на сербские товары, введённых косоварами год назад. Он также подчеркнул, что Сербия исполнила свои обязательства, обозначенные в Брюссельском соглашении, в то время как Приштина уже 6 лет с момента его подписания не исполняет договоренностей.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 31.01.20

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