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Понедельник, 3 февраля 2020, 14:14 мск

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Политическое самоубийство: сербские майданщики собираются принять закон о люстрации

Фото: Tanjug

Сербская оппозиционная партия «Двери» подготовила «Декларацию о люстрации», которая предусматривает наказание для госслужащих за нарушение законов и прав человека. Как заявил лидер организации Бошко Обрадович, документ необходим, чтобы «ввести ответственность как высший принцип при выполнении общественных функций и восстановить доверие граждан к государственным институтам».

По словам оппозиционера, законопроект о люстрации предусматривает создание комиссии, обладающей особыми полномочиями по проверке нарушения прав человека и законодательства, в ее распоряжении будет доступ к материалам спецслужб, полиции, судов и другим официальным документам.

Эту инициативу поддержали в правящей Сербской прогрессивной партии. Член политсовета СПП Братислав Югович заявил, что «декларация о люстрации» в случае принятия навсегда удалит с политической сцены лидеров оппозиции Драгана Джиласа и Вука Еремича. «Одного, из-за обворовывания РТС, на котором он получил огромное состояние в сотни миллионов евро, а другого, потому что тот на определенных условиях участвовал в создании так называемой независимости Косово», – подчеркнул Югович.

По его словам, закон о люстрации вряд ли коснется самого Обрадовича из-за его невменяемости, о чем свидетельствует тот факт, что политик приносил камень, используемый при квашении капусты, в сербский парламент, но его мотивы сотрудничества с магнатом Драганом Джиласом и «худшим министром в истории Сербии» Вуком Еремичем, будут поставлены под сомнение.

«Свидетелями на процессе против Бошко Обрадовича будут его соратники, создавшие патриотическую организацию «Двери», которых он вынудил уйти своим решением о том, что «Двери» должны управляться влиятельными людьми, которые грабили Сербию, разоружали армию и разрушали целостность Республики Сербии на территории Косово и Метохии», – заключил Югович.

Белград, Катарина Лане

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