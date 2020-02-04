Шантаж и угрозы: косовские сепаратисты готовятся к войне

Официальный Белград крайне негативно воспринял заявления нового «премьер-министра» самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти о выделении дополнительного финансирования косовской армии и намерении отсудить у Сербии ущерб за военные преступления и «геноцид». Как считают представители сербского правительства и парламента, это выступление может служить доказательством подготовки Приштины к войне против Сербии, пишет «Курир».

«Это шантаж, ультиматум и угрозы. С ним не о чем разговаривать», – подчеркнул председатель Комитета по делам Косово и Метохии Народной Скупщины Милован Дрецун.

Сербский политик назвал циничным заявление Курти о готовности к диалогу с Белградом. «Он угрожает нам расправой за «геноцид», а сам назначает министром преступника, который из засады убивал наших солдат!» – выразил возмущение Дрецун, комментируя назначение министром обороны Антона Чуни, осужденного сербским судом убийцу пяти солдат армии Сербии.

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич также подверг жесткой критике заявления Курти. «Это будет первый случай в истории, когда убийца осудит жертву», – констатировал шеф сербской дипломатии и предостерег об опасности намерений косовских сепаратистов увеличить срок службы в своей армии. «Тем самым они могут заставить косовских сербов служить в армии, созданной вопреки всем нормам международного права. Они могут завтра, не дай Бог, заставить сербов стрелять по своим братьям», – выразил опасение Дачич.

Министр обороны Сербии Александр Вулин со своей стороны осудил намерения Приштины усилить свою армию. «Шиптары с помощью НАТО сформировали свою армию отнюдь не для миротворческих операций. Армию создают для войны, и этот шаг не останется без ответа с сербской стороны», – сказал он.

Вместе с тем премьер-министр Сербии Ана Брнабич указала, что Приштина до сих пор не исполнила договорённости по Брюссельскому соглашению и не сформировала Сообщество сербских общин. Без этого невозможно сотрудничество, подчеркнула глава правительства и обратила внимание, что косовские сепаратисты до сих пор не отменили стопроцентные пошлины на сербские товары, введенные больше года назад.

Тем не менее, в Сербии нашлись политики, позитивно оценившие заявления косовского «премьер-министра» и его планы «нормализации» отношений с Сербией. В частности, скандальный оппозиционер и лидер Движения свободных граждан Сергей Трифунович, месяц назад устроивший ДТП под воздействием кокаина, поздравил Курти с назначением. «Ей Богу, речь Альбина Курти будит надежду на нормализацию отношений. Он упоминает пропавших без вести, имущество Сербии, налаживание отношений с Сербией. Хочу первым приветствовать избрание премьера Косово», – заявил Трифунович в твиттере.

Накануне косовский «парламент» проголосовал за новый состав правительства самопровозглашенной республики во главе с лидером радикальной партии «Самоопределение» партии Альбином Курти. В новом «правительстве» Косова 15 министров, двое из которых сербы. Министром по региональному развитию назначен Иван Милоевич, а министром по делам общин и вопросам возвращения стал Далибор Евтич. Оба представляют партию «Сербский список», которая защищает интересы сербского населения в Косово.

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