Ради единоличной власти: сербский майданщик готов свергнуть лидеров оппозиции

В высших эшелонах сербской оппозиции снова наметился раскол. Лидер оппозиционного движения «Двери» Бошко Обрадович готовится стать «единственным лидером оппозиции и возглавить страну». В переписке с однопартийцами, выдержки из которой публикует сербский «Информер», политик заявил, что «чувствует в себе зарождение нового лидера», и попросил соратников о поддержке.

Как пишет «Балканист.ру», откровения Обрадовича стали поводом для критики со стороны оппонентов. В частности, заместитель председателя правящей Сербской прогрессивной партии Миленко Йованов предположил, что «новорождённый» в своей переписке доказал, что «бойкот парламентских выборов для оппозиции – лишь прикрытие, под которым идёт борьба за власть».

«Бошко Обрадович намерен обойти Драгана Джиласа и Вука Еремича, потому и просит поддержки у однопартийцев. В оппозиции идёт борьба за власть и граждане должны это понимать», – подчеркнул политик.

Министр внутренних дел Сербии и глава рабочей группы по улучшению предвыборных условий Небойша Стефанович также считает, что оппозицию разрывают внутренние распри. «Они придумали бойкот, чтобы прикрыть катастрофическое положение дел. У них нет поддержки в народе. [Оппозиционеры] будут пытаться под прикрытием разных групп и движений просочиться в парламент», – полагает он.

Сербский политический аналитик Бранко Радун считает, что Обрадович видит свое преимущество перед Джиласом и Еремичем в том, что он никогда не управлял страной, в отличие от них. «Они все хотят власти, и понятно, что пытаются её заполучить. Джилас богат и опытен, но Обрадович наступает ему на пятки и в своей агрессивной манере пытается «сманить» молодых избирателей. Вопрос в том, когда эта подковерная борьба выйдет наружу. Джилас и Еремич тащат за собой груз из прошлого, когда они руководили страной. А Обрадович играет на том, что он – свежая кровь и новое лицо в политике», – пояснил эксперт.

Министр иностранных дел и глава Социалистической партии Ивица Дачич со своей стороны заявил, что Обрадович – «приверженец фашистской идеологии, а метод его борьбы – это насилие».

«Ни ему, ни Джиласу с Еремичем не победить на выборах. Мы с [президентом Сербии] Александром Вучичем за восемь лет добились исключительных результатов и считаем, что таким ненормальным, как Бошко Обрадович, во власти делать нечего», – подчеркнул Дачич.

Напомним, парламентские выборы в Сербии назначены на 26 апреля 2020 года. Согласно результатам последнего социологического исследования агентства «Фактор Плюс», в предвыборной гонке по-прежнему лидирует Сербская прогрессивная партия: за неё проголосовало бы 53,6% граждан. Оппозиционный блок «Союз за Сербию», который намерен бойкотировать кампанию, поддерживает всего 10% избирателей.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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