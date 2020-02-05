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Среда, 5 февраля 2020, 14:54 мск

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Косовские сепаратисты добиваются унизительной капитуляции Сербии

Фото: libertas.mk

Белград резко отреагировал на заявление нового главы «правительства» самопровозглашенного Косова Альбина Курти, сказавшего, что «Сербии не на что рассчитывать в диалоге с Приштиной». Как считает директор Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии Марко Джурич, косовский «премьер-министр» намерен унизить сербский народ.

«Он доказал, что Приштина не хочет договариваться с Белградом, не хочет переговоров, а желает унизительной капитуляции Сербии», – подчеркнул Джурич, передает «Балканист.ру» со ссылкой на портал Kossev-info.

Директор Канцелярии по делам Косово и Метохии также отметил, что намерения косовского «премьера» активно подогревается западными наставниками косовских сепаратистов. «Они все должны себе уяснить одно: пока Сербией руководит президент Александр Вучич, пока существует сербский народ, им не удастся унизить нас», – заявил Джурич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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