Отобрать мандаты: в сербской оппозиции очередной раскол

Сербские оппозиционеры намерены исключить из своих рядов депутата Народной Скупщины от Демократической партии Гордану Чомич за нарушение бойкота работы в парламенте.

Депутат приняла участие в заседании парламента Сербии, на котором обсуждались предложенные самой Чомич законопроекты о большем участии женщин в избирательных списках партий. В поддержку этой инициативы высказались депутаты правящей Сербской Прогрессивной партии, которая составляет большинство в Скупщине, и президент Сербии Александр Вучич. «Скупщина войдет в пятёрку ведущих европейских парламентом по количеству женщин, это поможет улучшить уровень жизни и политической работы во всех государственных органах», – заявил сербский лидер.

Между тем однопартийцы Чомич выступили с жесткой критикой в адрес депутата. «Они мне сказали: «Ты будешь нести ответственность за свое решение. Я с радостью и улыбкой снесу любые последствия, так как надеюсь на большее присутствие женщин в парламенте и рассчитываю, что женщины на предстоящих выборах в органы местного самоуправления займут два из пяти депутатских мест», – заявила Чомич, передает агентство «Спутник».

Лидер Демократической партии Зоран Лутовац назвал случившееся «вопиющим нарушением решения партии о бойкоте». «Это не только попрание линии партии, но и неуважение однопартийцев, которые большинством голосов приняли решение бойкотировать парламент. Она это сделала самостоятельно и больше не представляет партийную позицию, хотя была выбрана как депутат Демократической партии согласно Уставу партии и обязана проводить политику партии», – подчеркнул он.

Депутат городского собрания Нови-Сада от демпартии Горан Радоев со своей стороны также осудил действия Чомич. «Я надеюсь, что до выборов ещё несколько демократов оставят наши ряды так, как это сделала Гордана Чомич. Им важны только мандаты. Злопыхатели будут, конечно, говорить, что Демократическая партия распадается, но на самом деле мы очищаемся от старых кадров, которые свели рейтинг партии на 2%»,– отметил политик в твиттере.

Стоит отметить, что в отличие от Горданы Чомич, вновь приступившей к исполнению депутатских обязанностей, остальные оппозиционеры продолжают бойкотировать заседания Народной Скупщины, не забывая регулярно получать зарплату. Сербский портал «Информер» в ноябре прошлого года выяснил, что игнорирующие уже около года парламентскую работу оппозиционеры за время бойкота успели получить в бухгалтерии Скупщины в общей сложности более 350 тысяч евро.

Белград, Катарина Лане

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