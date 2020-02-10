Белград ожидает, что Вашингтон надавит на Приштину

В Приштине обострилась внутриполитическая борьба между «президентом» самопровозглашенной республики Косово Хашимом Тачи и новым «премьер-министром» Альбином Курти по поводу возобновления диалога с Белградом. Как считает глава комитета сербского парламента по взаимоотношениям с Косово Милован Дрецун, в такой ситуации многое будет зависеть от позиции Вашингтона, который настаивает на отмене косовских пошлин на сербские товары, передает «Балканист.ру».

По словам сербского политика, Тачи однозначно дал понять, что намерен остаться в игре, после своего заявления в адрес президента США Дональда Трампа, в котором поблагодарил Вашингтон за внимание к самопровозглашенной республике. «Тачи напомнил Трампу, как тот настаивал на возобновлении переговоров с Белградом, и добавил, что он в наибольшей степени подходит на эту роль, так как предсказуем, послушен и принимает все американские предложения. Другими словами, он назвал Курти непредсказуемым», – обратил внимание сербский политик, напоминая, что Курти ранее предпринимал попытки снизить роль Тачи в переговорах с Белградом.

По мнению Дрецуна, улучшение отношений Сербии и Косово возможно только при влиянии со стороны Вашингтона, который настаивает на отмене косовских 100-процентных пошлин на сербские товары. «США могут оказать давление на Приштину, чтобы заставить ее отменить пошлины (на сербские товары). ЕС вовсе не смог надавить на Косово, чтобы оно выполнило положения Брюссельского соглашения, то есть сформировало на своей территории Сообщество сербских муниципалитетов», – сказал Дрецун.

По его мнению, эта неудача сильно подорвала авторитет ЕС, который попытается вновь стать медиатором в диалоге Косово и Сербии.

Белград – Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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