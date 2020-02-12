Без двойных стандартов: Россия и Сербия нарастили товарооборот почти на четверть

Экономическое сотрудничество России и Сербии привело к серьезным результатам – товарооборот двух стран по итогам 2019 года вырос почти на 24%. Об этом сообщил сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Народной скупщины Сербии Майей Гойкович.

«Россия входит в тройку стран, у которых самый большой торговый оборот с Сербией. По поставкам сельхозпродукции мы у вас первые. Если бы так у нас отношения развивались со всеми, мы были бы очень рады», – подчеркнул Володин, слова которого цитирует пресс-служба Госдумы.

Со своей стороны спикер Скупщины отметила, что Сербия заинтересована в развитии сотрудничества, в том числе, в энергетической сфере. «Взаимность базируется на принципах доверия, открытости, диалога, отсутствия двойных стандартов и, конечно, большой общности между народами. Когда мы говорим о развитии наших отношений, мы должны понимать, что это отношения между братскими народами, где много общего в истории, культуре, религии», – сказал в ответ Володин.

Спикер Госдумы также отметил полное взаимопонимание в отношениях России и Сербии, результативность в работе парламентов, указав, что динамику развития отношений стран придают главы государств – Владимир Путин и Александр Вучич. «Мы с вами делаем все для того, чтобы законодательно обеспечить реализацию договоренностей, которые достигаются на уровне глав государств», – заявил Володин.

Гойкович со своей стороны отметила взаимодействие России и Сербии на международных и межпарламентских площадках. «Я рада, что мы смогли совместными усилиями подписать Белградскую декларацию, которая опирается на принципы международного права, что для нас очень важно», – сказала она.

В то же время председатель Скупщины выразила «благодарность Российской Федерации за поддержку, которую вы всячески нам оказываете в плане признания суверенитета и территориальной целостности Республики Сербии», непризнание независимости Косова, а также за позицию в международных организациях, где Россия никогда не голосует против интересов Сербии. «Сербия в международных организациях никогда не будет голосовать против интересов Российской Федерации», – заверила спикер Скупщины.

Москва, Анастасия Смирнова

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