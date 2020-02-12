Курс на «Великую Албанию»: косовский «премьер» провел переговоры в Тиране

Тирана и Приштина намерены активно развивать сотрудничество, результатом которого станет взаимная отмена границ. Об этом стало известно по итогам переговоров «премьер-министра» самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти и главы правительства Албании Эди Рамы в Тиране.

В ходе встречи Курти предложил идею создания «албанского макрошенгена» в противовес «балканскому Шенгену» – инициативе президента Сербии Александара Вучича, которую ранее поддержали Эди Рама и премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев. Глава правительства Албании отверг идею Курти, сказав, что «албанский Шенген» не может существовать без балканского, но предложил двигаться по пути дальнейшего сотрудничества Тираны и Приштины в рамках Берлинского процесса, который в 2014 году инициировала канцлер Германии Ангела Меркель для интеграции стран Западных Балкан в Евросоюз.

«Благодаря нашему взаимодействию у нас есть дорога, закрытая все эти годы, которая приведет нас к общему пространству между двумя странами и позволит свободно перемещаться не только товарам. До вчерашнего дня это было немыслимо, и не только из-за Сербии. Я сломал это сопротивление. Ни Сербия, ни другие страны не могут сказать, что мы создаем «Великую Албанию», если мы уберем границу», – заявил Рама, назвав сотрудничество с Косово «приоритетом над приоритетами» и подтвердив поддержку Тираны «в битве за признание Косово суверенной и демократической страной».

Несмотря на разногласия между двумя албанскими лидерами по поводу шагов, которые должны привести их к общей цели – отмене границы между Албанией и Косово, Рама и Курти объявили, что их правительства проведут встречу в городе Шкодер в конце марта. Стороны также договорились создать комиссию для контроля за выполнением 77 соглашений Албании с Косово, касающихся сотрудничества в экономике, внешней политике и сфере образования.

Комментируя эту встречу в Тиране, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич отметил, что по сути речь идет о «тихом» создании «Великой Албании». «Все, что говорит Курти, – это обновление соглашения в Пече 2018 года, в котором экономические контракты были просто завесой для тихого создания «Великой Албании», которая лежит в основе политики нового «премьер-министра» самопровозглашенного Косова. К сожалению, никто на Западе не реагирует на новое объявление о перекраивании границ на Балканах, но в этом нет ничего удивительного, для них важны только сербские границы», – подчеркнул шеф сербской дипломатии.

Тирана, Катарина Лане

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