Символ сербской столицы возвращен в крепость Калемегдан

Символ сербской столицы – 17-метровая бронзовая статуя Победителя с орлом в левой руке и мечом в правой – возвращена в крепость Калемегдан после реставрации. Перед установкой обновленного монумента белградцам была предоставлена возможность рассмотреть памятник вблизи и оценить мастерство реставраторов, передает «Балканист.ру».

Памятник Победителю, выполненный знаменитым архитектором Иваном Мештровичем, был установлен в 1928 году в честь десятой годовщины прорыва Салоникского фронта. Монумент был сильно поврежден во время боевых действий в ходе Второй мировой войны и агрессии НАТО против Югославии в 1999 году. Реставраторы обнаружили в скульптуре три десятка пулевых отверстий.

Комментируя хор реставрационных работ, скульптор Зоран Кузманович отметил, что памятник находился в ужасающем состоянии. «Мы успели спасти его от разрушения в последний момент. Все работы, которые мы произвели, были связаны исключительно с очищением и защитой бронзы. Никаких вмешательств в сам материал не было, за исключением того, что мы заварили пулевые отверстия и закрыли места, развалившиеся от времени», – сказал он.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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