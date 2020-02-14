Белград и Приштина договорились восстановить железнодорожное сообщение

Сегодня представители Сербии и Косово подписали соглашение о намерениях восстановить авто- и железнодорожное сообщение между Белградом и Приштиной. Церемония состоялась в Мюнхене на полях международной конференции по вопросам безопасности.

Предполагается, что реализация этой договоренности поможет косовским сербам преодолеть вынужденную изоляцию. «Это важно для сербов Грачаницы, Косовского Поморавья и Сиринича (область на юге Косово на границе с Северной Македонией – прим. ред.). Это – свобода передвижения людей, товаров и капитала. Я рад быть свидетелем этого шага навстречу мирному будущему наших потомков», – заявил президент Сербии Александр Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Спецпредставитель президента США Ричард Гренелл со своей стороны выразил надежду, что возобновление транспортного сообщения между Белградом и Приштиной поможет налаживанию диалога между сторонами.

«Президент» самопровозглашенного Косово Хашим Тачи также рассматривает это соглашение о намерениях как позитивный момент. «Это ещё один шаг вперёд к миру, занятости и лучшей экономике после возобновления авиасообщения», – сказал он.

Напомним, 20 января в Берлине Белград и Приштина подписали с авиакомпанией «Люфтганза» аналогичный договор о запуске прямого рейса между Белградом и Приштиной. Авиасообщения между этими городами не было 20 лет.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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