Увидеть парад Победы и Путина: пенсионер из Сербии идет пешком в Москву

Пенсионер из Сербии Милован Милутинович намерен пройти почти три тысячи километров пешком, чтобы 9 мая попасть на Красную площадь в Москве. 72-летний мужчина хочет увидеть парад Победы и президента РФ Владимира Путина, которому мечтает пожать руку.
В минувшую субботу Милутинович начал путь из Ужице, ему предстоит пройти по территории Венгрии, Польши и Белоруссии. В общей сложности пенсионеру нужно преодолеть две тысячи 640 км, в день он планирует проходить по 40 км. К своему походу мужчина готовился полгода, передает РИА «Новости».
Милутинович является студентом факультета физической культуры в Нови-Саде, призером национальных соревнований по бодибилдингу и обладает черным поясом по карате. «Я готов, и ничего не опасаюсь, кроме морозов», – заявил он.
До этого сербский пенсионер пришел пешком на Олимпиаду в Лондоне 2012 года. Тогда он прошагал 2,5 тысячи километров.
Белград – Москва, Татьяна Дорофеева
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