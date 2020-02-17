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Понедельник, 17 февраля 2020, 11:55 мск

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Увидеть парад Победы и Путина: пенсионер из Сербии идет пешком в Москву

Пенсионер из Сербии Милован Милутинович намерен пройти почти три тысячи километров пешком, чтобы 9 мая попасть на Красную площадь в Москве. 72-летний мужчина хочет увидеть парад Победы и президента РФ Владимира Путина, которому мечтает пожать руку.

В минувшую субботу Милутинович начал путь из Ужице, ему предстоит пройти по территории Венгрии, Польши и Белоруссии. В общей сложности пенсионеру нужно преодолеть две тысячи 640 км, в день он планирует проходить по 40 км. К своему походу мужчина готовился полгода, передает РИА «Новости».

Милутинович является студентом факультета физической культуры в Нови-Саде, призером национальных соревнований по бодибилдингу и обладает черным поясом по карате. «Я готов, и ничего не опасаюсь, кроме морозов», – заявил он.

До этого сербский пенсионер пришел пешком на Олимпиаду в Лондоне 2012 года. Тогда он прошагал 2,5 тысячи километров.

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