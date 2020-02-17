Власти Прешевской долины выдвинули три условия присоединения к Косову

Мэр Прешево Щиприм Арифи заявил о намерении принять участие в диалоге Приштины и Белграда по решению территориальной проблемы, а в дальнейшем – присоединиться к самопровозглашенной республике Косово. Об этом Афири заявил в интервью «Голосу Америки».

«Прешевская долина (район Сербии на границе с Косово с преимущественно албанским населением) – единственное место в Сербии, где до сих пор действуют решения, принятые во времена Слободана Милошевича, и об этом я говорю со всеми: с сербским правительством, с международным сообществом, с представителем Конгресса Элиотом Энгелем, который является нашим другом и поддерживает нас в борьбе за наши права», – заявил Арифи, слова которого цитирует «Балканист.ру».

По словам мэра Прешево, сенатор США «не разделил идею присоединения региона к Косово, но зато поддерживает Прешево в отстаивании прав в рамках диалога Сербии и Косово». «Не я начал разговор о размене территорий между Косово и Сербией, мы только вступаем в эту дискуссию. Да, наша цель – стать частью Косово, если будут выполнены три условия», – сказал Арифи.

Первым условием он назвал одновременную передачу Косово всех трех муниципалитетов Прешевской долины – Прешево, Буяноваца и Медведжи. Во-вторых, эти три населенных пункта не должны быть разделены шоссе. В-третьих, Арифи потребовал от США и ЕС поддержать устремление сербских албанцев. «Все жители говорят о том, как им бы хотелось стать частью Косово. Не я этого хочу, это ситуация так складывается», – подчеркнул Арифи.

Мэр Прешево также уточнил, что местное население готово проголосовать на референдуме за выход из состава Сербии только при соблюдении всех трех перечисленных выше условий. «В противном случае мы останемся там, где мы есть», – заключил он.

Прешево, служба информации РИА «Новый День»

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