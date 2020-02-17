Глава минобороны России прибыл в Белград

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Белград по приглашению своего сербского коллеги Александра Вулина, передает «Балканист.ру».

В программе однодневного визита главы минобороны России предусмотрено возложение венков на кладбище Освободителей Белграда, заложение памятной капсулы на месте возведения мемориального комплекса «Вечный огонь», а также церемония присуждения Шойгу степени почетного доктора Университета обороны в Доме гвардии Армии Сербии.

Ранее президент Сербии Александр Вучич, анонсируя визит министра обороны России, отмечал, что Шойгу приедет в Белград не с пустыми руками. Сербский лидер не уточнил, что имеет в виду, однако сказал, что об этом сообщит сам глава российского оборонного ведомства.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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