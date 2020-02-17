российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 17 февраля 2020, 16:10 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Глава минобороны России прибыл в Белград

Фото Дмитрия Лане

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Белград по приглашению своего сербского коллеги Александра Вулина, передает «Балканист.ру».

В программе однодневного визита главы минобороны России предусмотрено возложение венков на кладбище Освободителей Белграда, заложение памятной капсулы на месте возведения мемориального комплекса «Вечный огонь», а также церемония присуждения Шойгу степени почетного доктора Университета обороны в Доме гвардии Армии Сербии.

Ранее президент Сербии Александр Вучич, анонсируя визит министра обороны России, отмечал, что Шойгу приедет в Белград не с пустыми руками. Сербский лидер не уточнил, что имеет в виду, однако сказал, что об этом сообщит сам глава российского оборонного ведомства.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 17.02.20

Власти Прешевской долины выдвинули три условия присоединения к Косову. / Северная Македония готовится к досрочным выборам: парламент страны проголосовал за самороспуск. / Увидеть парад Победы и Путина: пенсионер из Сербии идет пешком в Москву. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Сербия

Власти Прешевской долины выдвинули три условия присоединения к Косову

Увидеть парад Победы и Путина: пенсионер из Сербии идет пешком в Москву

Республика Сербская решит на референдуме о выходе из состава Боснии и Герцеговины

Белград и Приштина договорились восстановить железнодорожное сообщение

Символ сербской столицы возвращен в крепость Калемегдан

В Сараево готовятся разорить сербские кладбища

Республика Сербская взяла курс на выход из состава Боснии и Герцеговины

Количество жертв агрессии НАТО против Югославии уточнит спецкомиссия

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Балканы, Центр России, В мире, Политика, Россия, Европа, Сербия,