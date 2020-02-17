Сергей Шойгу в Белграде: «Нельзя допустить повторения трагедии 1999-го»

Сегодня в Белграде министр обороны России Сергей Шойгу в рамках официального визита посетил выставку «Оборона 78», посвященную агрессии НАТО в 1999 году, когда Югославия 78 дней держала удар военных сил Североатлантического альянса.

Экспозиция состоит из восьми частей и содержит печатные и видео- материалы о нападении Североатлантического альянса на Югославию, которые ранее не были опубликованы. Министр обороны Сербии Александр Вулин продемонстрировал российскому коллеге ценные исторические свидетельства, сохранённые с тех времен.

Шойгу сделал запись в книге отзывов музея: «Агрессия НАТО унесла жизни многих невинных людей-женщин, стариков, детей. Но сербский народ, благодаря своей отваге, храбрости и силе духа не был сломлен. Мы не смеем забывать о той трагедии и должны сделать все, чтобы она больше не повторилась».

Напомним, операция Североатлантического альянса без одобрения Совета Безопасности ООН началась 24 марта 1999 года.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 17.02.20

Глава минобороны России прибыл в Белград. / Власти Прешевской долины выдвинули три условия присоединения к Косову. / Северная Македония готовится к досрочным выборам: парламент страны проголосовал за самороспуск. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»