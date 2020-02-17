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Понедельник, 17 февраля 2020, 18:59 мск

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Сергей Шойгу в Белграде: «Нельзя допустить повторения трагедии 1999-го»

Фото: mod.gov.rs

Сегодня в Белграде министр обороны России Сергей Шойгу в рамках официального визита посетил выставку «Оборона 78», посвященную агрессии НАТО в 1999 году, когда Югославия 78 дней держала удар военных сил Североатлантического альянса.

Экспозиция состоит из восьми частей и содержит печатные и видео- материалы о нападении Североатлантического альянса на Югославию, которые ранее не были опубликованы. Министр обороны Сербии Александр Вулин продемонстрировал российскому коллеге ценные исторические свидетельства, сохранённые с тех времен.

Шойгу сделал запись в книге отзывов музея: «Агрессия НАТО унесла жизни многих невинных людей-женщин, стариков, детей. Но сербский народ, благодаря своей отваге, храбрости и силе духа не был сломлен. Мы не смеем забывать о той трагедии и должны сделать все, чтобы она больше не повторилась».

Напомним, операция Североатлантического альянса без одобрения Совета Безопасности ООН началась 24 марта 1999 года.

Белград, Катарина Лане

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