Очередная попытка «опрокинуть» суверенитет Сербии: оппозиция тянет страну на дно

Сербская оппозиция пытается «опрокинуть» суверенитет своей страны. Об этом заявил председатель комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, комментируя документальный фильм «Правитель», в котором президент Сербии Александр Вучич назван «диктатором» и обвинен «в кумовстве».

«Такого рода проекты, а точнее, провокации, финансируются представителями западных фондов, которые заинтересованы в свержении действующей власти методами цветных революций по типу арабской весны»,– подчеркнул российский политик в комментарии порталу «Балканист.ру».

По мнению Гаврилова, выпуск этого фильма, подготовленного оппозицией, можно расценивать, как попытку «опрокинуть» суверенитет Сербии и дискредитировать законно избранное правительство. «Правительство и парламент Вучича, где представлены различные силы и направления сербского общества, – это образец балканской демократии», – отметил депутат.

Вместе с тем Гаврилов обратил внимание, что Сербия при Вучиче добилась заметных успехов. «Сербия отстаивает свой суверенитет, в Сербии нет русофобии, сербская политика многовекторна, в ней присутствует ориентированность на Евросоюз и большую Евразию, а именно на Россию, Китай, Индию. Александр Вучич проявляет большую волю, без которой Сербии не выйти из кризиса, он пытается договориться с крупными экономическими и политическими партнёрами. Но оппозиция выдает эту волю и ответственность за страну за «авторитарную тенденцию», – пояснил российский парламентарий.

«Врагам Сербии выгодно затащить страну на дно, заставить идти в фарватере НАТО и «сдать» свой суверенитет. Это гибельная политика для Сербии, и сейчас сербскому народу выпадает исторический шанс выбрать альтернативу – возрождение и процветание, вернуть свои позиции на мировой арене и преодолеть экономический и социальный кризис», – заключил Гаврилов.

Москва – Белград, служба информации РИА «Новый День»

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