российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 21 февраля 2020, 13:25 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Новый международный скандал: Ямайка опровергла заявления Приштины о признании независимости Косова

Фото: libertas.mk

Ямайка отрицает, что признала Косово как суверенное государство. Накануне власти самопровозглашенной республики поблагодарили официальный Кингстон за признание суверенитета, однако со стороны дипломатов острова последовало опровержение, передает РТС.

В частности, министр иностранных дел Ямайки Камилла Джонсон Смит подчеркнула, что заявление «президента» Косово Хашима Тачи о признании Ямайкой независимости самопровозглашенной республики, не соответствует действительности.

«На сегодняшний день Ямайка не признала Косово независимым государством», – прокомментировала шеф ямайской дипломатии заявления косовских сепаратистов.

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 21.02.20

Очередная попытка «опрокинуть» суверенитет Сербии: оппозиция тянет страну на дно. / «Продались»: македонские и черногорские власти на крючке Запада. / Республика Сербская готова заблокировать визит президента Черногории в Боснию. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Косовская проблема

Власти Прешевской долины выдвинули три условия присоединения к Косову

Белград и Приштина договорились восстановить железнодорожное сообщение

Курс на «Великую Албанию»: косовский «премьер» провел переговоры в Тиране

Белград ожидает, что Вашингтон надавит на Приштину

Путин подтвердил позицию России по косовской проблеме

Косовские сепаратисты добиваются унизительной капитуляции Сербии

Шантаж и угрозы: косовские сепаратисты готовятся к войне

«Сербская Лига»: Косовскую проблему не решить без России

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, В мире, Политика, Европа, Косовская проблема, Сербия,