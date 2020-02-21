Новый международный скандал: Ямайка опровергла заявления Приштины о признании независимости Косова

Ямайка отрицает, что признала Косово как суверенное государство. Накануне власти самопровозглашенной республики поблагодарили официальный Кингстон за признание суверенитета, однако со стороны дипломатов острова последовало опровержение, передает РТС.

В частности, министр иностранных дел Ямайки Камилла Джонсон Смит подчеркнула, что заявление «президента» Косово Хашима Тачи о признании Ямайкой независимости самопровозглашенной республики, не соответствует действительности.

«На сегодняшний день Ямайка не признала Косово независимым государством», – прокомментировала шеф ямайской дипломатии заявления косовских сепаратистов.

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 21.02.20

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