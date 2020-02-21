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Пятница, 21 февраля 2020, 18:22 мск

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Стало известно, кто дезинформировал Приштину о «признании» Ямайкой суверенитета Косова

Фото: твиттер @vloracitaku

«Министр иностранных дел» Косово Глаук Коньуфца заявил, что получил известие о признании независимости самопровозглашенной республики Ямайкой от посла в Вашингтоне Влеры Читаку.

«Этой ночью посол Косово в США Влера Читаку посредством электронной почты сообщила МИДу о признании со стороны Ямайки. Мы поддерживаем контакт с нашим послом, чтобы разрешить ситуацию, – отметил Коньуфца в своем «Фейсбук»-аккаунте. – Как министр иностранных дел, после рассмотрения инцидента я сразу приму меры в соответствии с требованиями».

Накануне «президент» самопровозглашенного Косово Хашим Тачи заявил в своем твиттер-аккаунте, что Кингстон признал независимость самопровозглашенной республики, но министр иностранных дел Ямайки Камилла Джонсон Смит в ответ подчеркнула, что заявление Тачи не соответствует действительности.

Депутат косовского «парламента» от правящей партии «Самоопределение» Фиторе Пацоли потребовала снять Читаку с поста «главы дипломатического представительства».

Стоит отметить, что ранее Читаку неоднократно оказывались в центре скандалов после своих заявлений. В частности, представитель Косова в ООН публично сравнивала жителей Сербии с армией зомби из культового телесериала «Игры престолов».

Кроме того, в ноябре прошлого года на заседании Совета безопасности ООН, на котором обсуждалась косовская проблема, сербский министр иностранных дел Ивица Дачич заявлял, что «посол» самопровозглашенной республики Косово остается гражданкой Сербии.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Косовская проблема

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