США надавили на косовских сепаратистов: Приштина обсуждает отмену пошлин на сербские товары

В «правительстве» самопровозглашенной республики Косово создана рабочая группа, которая рассмотрит проблемы торговых барьеров в регионе. Вопрос будет решаться после консультаций с Экономической палатой США, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

Предполагается, что после детального анализа будет подготовлено предложение об отмене или сохранении стопроцентных таможенных пошлин на товары из Сербии, которые были введены косовскими властями больше года назад.

Представитель Экономической палаты США в Косово Ариан Зека со своей стороны сообщил, что на встрече с «министром экономики» косовского «правительства» была озвучена позиция о важности отсутствия барьеров в товарообороте на западных Балканах.

Ранее США и Евросоюз неоднократно указывали Приштине на необходимость отмены заградительных пошлин в отношении сербских товаров, наличие которых привело к срыву переговоров по «косовской проблеме».

Министр торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Расим Ляич отмечал, что за 14 месяцев с момента введения пошлин сербская экономика потеряла 461 млн евро.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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