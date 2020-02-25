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Вторник, 25 февраля 2020, 14:42 мск

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Путин признан самым популярным политиком в Сербии

Фото: пресс-служба Кремля

Самым популярным политиком в Сербии является президент России Владимир Путин. Об этом свидетельствуют результаты исследования международной аналитической ассоциации Gallup, зарегистрированной в Швейцарии.

Как пишет сербский Dnevnik, Владимира Путина поддержали 85% опрошенных сербов. Следом за российским лидером в рейтинге симпатий идут председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Канцлер Германии Ангела Меркель оказалась на десятом месте. Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона поддержало 26% опрошенных сербов. Среди аутсайдеров списка симпатий Сербии – президент США Дональд Трамп. У него 13-е место и поддержка 23% респондентов.

Ассоциация Gallup International в ноябре и декабре 2019 года опросила в Сербии 1 000 совершеннолетних граждан.

Белград, Катарина Лане

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Метки / Сербия

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