Политический кризис: косовскому «президенту» угрожает импичмент

«Премьер-министр» самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявил о намерении добиться отставки «президента» косовского «государства» Хашима Тачи. По его словам, поводом для импичмента должна стать переписка 2013 года между Тачи (тогда главой «правительства») и бывшим секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном.

Курти обратил внимание, что в обращении Тачи от имени «государства» передаёт KFOR все права распоряжаться действиями косовских военных на севере Косово и Метохии, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

Комментируя ситуацию, косовский «премьер» также подчеркнул, что «не потерпит ситуацию, когда «президент» за время своей деятельности на посту «главы правительства» без оповещения «парламента» и в нарушение «конституции» тайно передаёт суверенные полномочия республики международной организации».

Как сообщается, Курти передал информацию об этом соглашении главе косовского «парламента» Вьосе Османи для рассмотрения и вынесения решения об импичменте. «Я призываю всех депутатов вне зависимости от политических пристрастий объединиться вокруг защиты Конституции и посвятить себя этой проблеме со всей серьёзностью», – заявил косовский «премьер».

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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