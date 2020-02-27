Избили агитаторов: сербская оппозиция снова оскандалилась

Представители сербской оппозиции спровоцировали очередной скандал. Накануне вечером активисты блока «Союз за Сербию» напали на двух агитаторов правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), которые общались с избирателями в белградском районе Чукарица, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

По информации городского комитета СПП, нападение было совершено на двух женщин, проводивших работу с избирателями. Оппозиционер отобрал у них телефоны и со словами «Я все покажу Джиласу!» (Драган Джилас – лидер «Союза за Сербию») продолжил их оскорблять. «Такое поведение оппозиции по отношению к политическим оппонентам – это позор, террор и распространение ненависти», – заявили в партии.

В комитете СПП также отметили, что «последователям Джиласа не удастся запугать своих конкурентов в предвыборной гонке подобными хулиганскими примитивными методами». «Лидеры «Союза за Сербию» Драган Джилас, Вук Еремич и Бошко Обрадович набрали в свои ряды насильников, но Сербская прогрессивная партия во главе с президентом Сербии Александром Вучичем продолжит бороться за современную, успешную и достойную Сербию вопреки варварским нападениям оппозиции», – заявили в городском комитете партии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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