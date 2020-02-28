Приштину разрывает на части: отмена пошлин на сербские товары вызвала резкую реакцию косовского экс-«премьера»

Косовские власти заявили о планах отменить пошлины на ввоз товаров из центральной Сербии с 15 марта. Как сообщил «премьер-министр» самопровозглашенной республики Альбин Курти, сначала будут ликвидированы таможенные барьеры ввоз сырья, а с 1 апреля, в случае встречных шагов со стороны Белграда, – устранены полностью «в течение 90 дней».

При этом Курти подчеркнул, что «если сербская сторона не остановит свою кампанию (по отзыву признания суверенитета Косова третьими странами), пошлины будут возвращены с 15 июня».

Как пишет «Балканист.ру», это заявление вызвало неоднозначную реакцию в самой Приштине. Бывший «премьер-министр» Косова Рамуш Харадинай назвал такое решение «предательством» «главы правительства». «Альбин – обманщик, переметнулся на сторону Сербии. Это начало возврата Сербии и России в Косово. Альбин, с этого момента ты несёшь ответственность за новую оккупацию Косово Сербией. Благослови Бог Косово и косовский народ», – заявил он.

Примечательно, что именно Харадинай был во главе «правительства» самопровозглашенной республики, когда в 2018 году было принято решение о введении стопроцентных таможенных пошлин на товары из Сербии и из Республики Сербской Боснии и Герцеговины, что нанесло значительный удар по сербской экономике. За 14 месяцев ущерб составил 461 млн евро, так как объем экспорта продукции в Косово снизился на один млн евро в день, ранее сообщал сербский министр торговли, туризма и телекоммуникаций Расим Ляйич.

На февраль 2020 года, по данным МИД Сербии, не признают независимость Косово 95 государств-членов ООН, признают 93, около пяти находятся в неопределенной позиции.

За отмену пошлин и возобновление диалога Белграда и Приштины по косовской проблеме выступали представители ЕС и США.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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