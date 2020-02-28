«Грязная игра и запугивание Сербии»: российский посол раскритиковал выпады США и ЕС в отношении Белграда

США и Евросоюз проводят неприемлемую политику запугивания в отношении Сербии. Об этом заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко в интервью порталу «Вечерние новости», комментируя выпады Вашингтона и Брюсселя в адрес Сербии из-за поставок нового российского оружия.

Дипломат подчеркнул, что сотрудничество России и Сербии не угрожает третьим государствам. «Непонятна риторика Вашингтона и Брюсселя по отношению к российско-сербскому военному и техническому сотрудничеству. Почему у нас и Сербии хотят отобрать право строить наши отношения так, как мы считаем нужным? Москва и Белград, развивая связи в этой сфере, следуют всем международным нормам и обязательствам и ни в коем случае не угрожают безопасности третьих стран», – сказал Боцан-Харченко.

Посол России в Сербии также раскритиковал угрозы США ввести санкции против Сербии из-за покупки российского оружия и систем ПВО, а также позицию Евросоюза, недовольного стремительными темпами развития российско-сербского сотрудничества. По его оценке, Вашингтон и Брюссель ведут «грязную» конкурентную борьбу за влияние в регионе.

«Мы считаем абсолютно неприемлемой политику запугивания и применение нелегитимных односторонних ограничительных мер. Это недальновидное и вредительское отношение. Наши связи с Сербией зрелые и стабильные, они основаны на национальных интересах. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии взаимовыгодного двустороннего сотрудничества во всех областях», – заявил Боцан-Харченко.

Дипломат также обратил внимание, что «критика действий Москвы – один из инструментов нечестной конкурентной борьбы». «Её цель – остановить наше присутствие в Сербии, самой развитой стране в регионе, которая ведёт самостоятельную независимую политику», – сказал посол России.

Напомним, в 2019 году Белград заключил с Москвой контракт на поставку шести комплексов ПВО «Панцирь-С1», два из которых прибыли в Сербию сразу после визита в Сербию министра обороны России Сергея Шойгу.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 28.02.20

Приштину разрывает на части: отмена пошлин на сербские товары вызвала резкую реакцию косовского экс-«премьера». / Мария Захарова призвала суд в Гааге срочно наказать виновных в преступлениях на территории Косово. / Запад признал в президенте Сербии сильного лидера мирового масштаба. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»