Президент Сербии назвал частичную отмену пошлин очередной уловкой Приштины

Заявление из Косова о частичной отмене пошлин на сербские товары является очередной уловкой «премьер-министра» самопровозглашенной республики Альбина Курти. Президент Сербии Александр Вучич обратил внимание, что решение Приштины было озвучено за день до его визита в США.

«За день до моего визита в США он решил отменить пошлины, чтобы у меня там не было темы. Придумал отмену пошлин за день до моего посещения Берлина, за семь дней до своей поездки туда и за два дня до большого саммита в Вене», – сказал Вучич.

Президент Сербии также уточнил, что Приштина решила отменить пошлины на сырье, потому что сербская пшеница дешевле, чем у Северной Македонии, и Курти попросили об этом албанские бизнесмены, чтобы «делать более дешевое тесто».

«Сербские конечные продукты, шоколад, печенье и мука, на которых сербы получат прибыль, его не интересуют. Ты сам это придумал или кто-то тебе помог?» – сказал Вучич, обращаясь к Курти.

Президент Сербии также подчеркнул, что ни один из сербских государственных органов не отреагировал на заявление из Приштины, потому что никто не считает, что это сделано в интересах Сербии. «Мы не торопимся, как некоторые, или как некоторые из средств массовой информации, которые заявляют, что кто-то поджал хвост и сделал что-то для Сербии. Это не так», – констатировал Вучич.

Белград, Катарина Лане

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