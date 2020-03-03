Минус Сьерра-Леоне: Приштина потеряла поддержку большинства членов ООН

Сьерра-Леоне отозвала свое признание самопровозглашенной республики Косово. Об этом сообщил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, находящийся с официальным визитом в этой африканской стране. По его словам, решение Сьерра-Лионе имеет особое значение для Белграда, поскольку это государство одним из первых признало независимость Косово в 2008 году.

«Я с особым удовольствием могу показать ноту Министерства иностранных дел, в которой говорится, что Сьерра-Леоне отзывает признание Косово как независимого государства и будет уважать результаты диалога при посредничестве ЕС и ООН», – сказал Дачич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Таким образом Сьерра-Леоне стало 18-м государством, которое пересмотрело свое решение по Косово. Глава сербской дипломатии уточнил, что в настоящее время из 193 членов ООН 92 признают независимость Косово, 96 – не признают. «Это означает, что Косово больше не имеет большинства в ООН», – констатировал Дачич.

Вместе с тем министр иностранных дел Сербии сообщил, что провел успешные переговоры с президентом республики Джулиусом Маада Био во Фритауне, на которых было достигнуто соглашение об улучшении двусторонних отношений.

Дачич также отметил, что в июне ожидается визит главы Сьерра-Леоне в Сербию, накануне которого Белград посетит министр иностранных дел этой африканской страны Зайнаб Хава Бангура.

Фритаун, служба информации РИА «Новый День»

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