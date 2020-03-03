российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 3 марта 2020, 13:21 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Минус Сьерра-Леоне: Приштина потеряла поддержку большинства членов ООН

Фото: libertas.mk

Сьерра-Леоне отозвала свое признание самопровозглашенной республики Косово. Об этом сообщил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, находящийся с официальным визитом в этой африканской стране. По его словам, решение Сьерра-Лионе имеет особое значение для Белграда, поскольку это государство одним из первых признало независимость Косово в 2008 году.

«Я с особым удовольствием могу показать ноту Министерства иностранных дел, в которой говорится, что Сьерра-Леоне отзывает признание Косово как независимого государства и будет уважать результаты диалога при посредничестве ЕС и ООН», – сказал Дачич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Таким образом Сьерра-Леоне стало 18-м государством, которое пересмотрело свое решение по Косово. Глава сербской дипломатии уточнил, что в настоящее время из 193 членов ООН 92 признают независимость Косово, 96 – не признают. «Это означает, что Косово больше не имеет большинства в ООН», – констатировал Дачич.

Вместе с тем министр иностранных дел Сербии сообщил, что провел успешные переговоры с президентом республики Джулиусом Маада Био во Фритауне, на которых было достигнуто соглашение об улучшении двусторонних отношений.

Дачич также отметил, что в июне ожидается визит главы Сьерра-Леоне в Сербию, накануне которого Белград посетит министр иностранных дел этой африканской страны Зайнаб Хава Бангура.

Фритаун, служба информации РИА «Новый День»

Фритаун. Другие новости 02.03.20

«Стационар для беженцев»: Балканы захлестнет поток мигрантов. / Президент Черногории обвинил Россию и Сербию в попытке госпереворота. / Впервые в истории: президент Сербии выступил перед американскими евреями. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Косовская проблема

ЦРУ готовило албанских террористов на военной базе в Косово: откровения офицера ВС Норвегии

Президент Сербии назвал частичную отмену пошлин очередной уловкой Приштины

Приштину разрывает на части: отмена пошлин на сербские товары вызвала резкую реакцию косовского экс-«премьера»

Мария Захарова призвала суд в Гааге срочно наказать виновных в преступлениях на территории Косово

Глава МИД России: давно пора создать Сообщество сербских муниципалитетов Косово

Политический кризис: косовскому «президенту» угрожает импичмент

США надавили на косовских сепаратистов: Приштина обсуждает отмену пошлин на сербские товары

Стало известно, кто дезинформировал Приштину о «признании» Ямайкой суверенитета Косова

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, В мире, Политика, Европа, Косовская проблема, Сербия,