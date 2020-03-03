ЦРУ готовило албанских террористов на военной базе в Косово: откровения офицера ВС Норвегии

Американская военная база «Бондстил» в Косово во время межэтнических конфликтов 1990-х годов служила лагерем подготовки албанских террористов. Об этом заявил в интервью сербскому порталу RTV норвежский офицер, служивший в составе миротворческих сил КФОР в Косово, Кристиан Каш.

По его словам, албанский террорист Флорим Эюпи, взорвавший в 2001 году автобус с сербскими беженцами, обучался именно на американской базе. Во время теракта тогда погибло 12 сербских стариков и двухгодовалый ребенок. «Я точно знаю, что албанского террориста учили в «Бондстиле». После теракта он туда и сбежал, а потом ЦРУ его оттуда вывезло», – утверждает норвежский миротворец.

Он также отметил, НАТО обеспечивало вокруг «Бондстила» наземную и воздушную зону безопасности на пять километров по земле и 25 – по воздуху. «Туда не могли проникнуть сербские военные и полиция. Один из британских офицеров подтвердил мне, что там американские военные по своей обучающей комплексной программе учат албанцев воевать», – уточнил Каш.

Вместе с тем норвежец заявил, что связь ЦРУ с терактами против сербского населения может подтвердить канадский офицер миссии ООН в Косово Джо Маккалистер. «Мы познакомились в 2013 году. Джо Маккалистер до сих пор возмущен тем, какой неправдой окружены косовские сербы. Он хочет раскрыть факты лжи и ощущает огромное раскаяние», – сообщил Каш, отметив, что Маккалистер готов приехать в Сербию и рассказать правду о событиях в Косово.

Белград, Катарина Лане

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