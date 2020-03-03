Миллиард долларов не предел: Россия и Сербия расширяют экономическое сотрудничество

Сотрудничество России и Сербии в энергетической сфере будет расширяться. Об этом сообщил в интервью РИА «Новости» глава торгового представительства РФ в Белграде Андрей Хрипунов. По его словам, речь идет не только о транзите российского газа по сербскому участку «Турецкого потока», что будет приносить в бюджет Сербии около 180 млн евро ежегодно.

«Мы говорим о доходах от транзита, но речь идет еще и о стимулировании роста промышленности, строительстве новых парогазовых станций, переводе городского транспорта на газ, в перспективе – и части железнодорожного транспорта. Наряду с этим открываются хорошие перспективы перевода большинства предприятий на более дешевое и что очень важно – более экологичное топливо», – сказал Хрипунов.

Он также уточнил, что в настоящее время «Газпром энергохолдинг» ведет строительство ТЭС «Панчево» мощностью 200 мегаватт. Рассматривается возможность строительства парогазовых станций в Сербии, первая из которых появится в городе Крагуевац. Затем такие станции могут быть построены в Белграде, Нише и Нови-Саде.

Комментируя экономическое сотрудничество двух стран, Хрипунов также отметил, что экспорт сербских товаров в Россию в прошлом году составил $1 млрд. По его словам, поставки в Россию сербских продуктов питания возросли более чем в два раза и достигли отметки в $400 млн. При этом речь идет о долгосрочном закреплении сербских поставщиков в определенных нишах (яблоки, мороженые ягоды, сыры, продукты мясопереработки).

«Есть перспективы увеличения поставок сербских товаров в Россию. Помимо продуктов питания, сельхозпродукции, речь идет о машинном оборудовании, бытовой технике, кранах, насосах, лекарственных препаратах, автопокрышках, моющих средствах, предметах одежды, обуви, стройматериалах и бумажных изделиях. Линейка поставляемой сербской продукции в Россию диверсифицируется и увеличивается», – подчеркнул Хрипунов.

По его оценке, соглашение о зоне свободной торговли между Сербией и ЕАЭС, которое сейчас проходит процедуру ратификации в государствах-членах союза, станет дополнительным стимулом для использования открывающихся возможностей.

Белград, Екатерина Попова

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